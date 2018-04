Vintage cool: sixties autotransporter

Door: BV

Wat is er cooler dan een klassieke racewagen? Een autotransporter die bij je klassieke bolide past, natuurlijk. Silverstone Auctions heeft er één in de aanbieding voor niet eens $ 60.000.

Het beste van twee werelden

Met een oude kar gaat wel eens wat mis. Dat is nu eenmaal zo. En wanneer er dan ook wat fout gaat met je even oude autotransporter, dan heb je pas echt een probleem. Maar deze Ford F-350 uit 1966 lost dat op. Door niet zo vintage te zijn als hij eruit ziet, bijvoorbeeld. Want de ombouw naar autotransporter (met inbegrip van het slaapgedeelte) gebeurde slechts vijf jaar geleden. Toen werd ook het uiterlijk aangepast om bij de Mustang te passen die erachterop stat. Tegelijk werd de aandrijflijn vervangen door de 5,8l V8 uit een Ford-vrachtwagen uit 1996 en werd een automaat gemonteerd, kwamen er schijfremmen en een automatische versnellingsbak. Voor meer comfort en meer betrouwbaarheid.