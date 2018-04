Mercedes C en E met hybride + plugin + diesel

Door: BV

Mercedes stelt op het Autosalon van Genève, dat morgen de deuren opent voor het publiek, de nieuwe (gefacelifte) C- en E-Klasse voor met een plug-in-hybride aandrijflijn. Opmerkelijk: de Duitsers combineren de lithium-ion accu van 13,5kWh en de 122pk en 440Nm sterke elektromotor niet met een benzinecentrale, maar met de (grotendeels onterecht) in ongenade gevallen dieselmotor. Belangrijke verbetering ten aanzien van de eerdere (bestaande) plug-in-hybrides van het merk: de lader heeft nu een capaciteit van 7,2kW in plaats van 3,6kW. Dat betekent dat je in theorie dubbel zo snel de accu kan voltappen. Hopelijk met stroom die milieuvriendelijk is opgewekt.

Rijden op stroom

Zowel de C- als de E-Klasse kunnen ongeveer 50km ver rijden op stroom en halen een snelheid van 140km/u alvorens een interventie van de verbrandingsmotor noodzakelijk wordt. Over de dieselcentrale blijft Mercedes erg op de vlakte, maar in elk geval voegt de viercilinder nog eens bijna 300Nm trekkracht aan het geheel toe.