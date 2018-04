Porsche presenteert Mission E Cross Turismo

Door: BV

Porsche werkt, zo is bekend, hard aan z’n eerste elektrische auto. Daarvan kregen we een voorproefje in de vorm van de Mission E. En voorlopig heeft het er alle schijn van dat de productieversie als dusdanig herkenbaar zal zijn. Maar met één elektrische auto zal Porsche, dat omwille van z’n grote productievolume niet wordt beschouwd als een nichefabrikant en dus moet voldoen aan dezelfde (uitstoot)eisen als pakweg Fiat, het niet redden. Er komt dus meer. Deze Mission E Cross Turismo toont een nieuwe denkpiste.

Al het goede verenigd

Dat Porsche probeert de lijnen van de Mission E niet teveel te vertimmeren, betekent dat het model in de smaak viel bij het grote publiek. Maar dat gaat ook op voor de Panamera Sport Turismo, terwijl je de jongste jaren eigenlijk van een SUV-gekte kan spreken. En dus lijkt Porsche het maar allemaal op een hoopje te gooien. Deze Cross Turismo heeft van al het bovenstaande wat. 4,95m lang.

Alle cliché’s bevestigd

Aan concept cars hangen cliché’s. Die veranderen met de tijd. Anno 2018 mag je erop rekenen dat het één of andere vorm van crossover is, dat die elektrisch wordt aangedreven, dat de inzittenden in individuele zetels zitten en dat er een glansrol is weggelegd voor de beeldschermtechnologie. De Cross Turismo vinkt ze allemaal aan. Het voegt er neerklapbare achterzetels en bagagerails aan toe. Wat het digitale luik betreft is er een glansrol weggelegd voor het volgen van de oogbewegingen van de bestuurder. Wanneer die naar een deel van het display kijk, registreert de auto dat en maakt die net dat onderdeel wat groter.

Aandrijflijn

Vierwielaandrijving is een gegeven. En met 600 elektrische paarden onder de kap moet je in staat zijn om naar 200km/u te accelereren in minder dan 12 seconden. Je zit in de helft voor je tot 4 kan tellen. Wordt de ondergrond wat ruiger dan kan je ophanging met een druk op de knop 5cm verhogen. De lithium-ion-accu, die kan opgeladen worden via inductie en dus geen kabel vereist, brengt je zo’n 400km ver.