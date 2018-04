Panamera Sport Turismo: Porsche gaat aan de break

Door: BV

Geen conventionele break, natuurlijk. Eerder een shooting brake, want hij blijft pochen met sportieve lijnen en proporties. Maar niettemin is het een erg praktisch ingestelde Porsche. Vier volwassenen en een kind kunnen zich er in alle comfort wentelen, belooft het merk. En je hebt ook steeds toegang tot 520l. Slechts 25l extra dan de gewone Panamera, maar die heeft een iets minder handige kofferklep. Leg de achterbank plat en er kan zelfs 1.390l in. Je beperken tot louter 4 zetels kan trouwens ook.

Geen nieuws

Op technisch vlak biedt deze ruim 5m lange Panamera Sport Turismo geen nieuws. Zo worden alle varianten van de Panamera Sport Turismo eveneens uitgevoerd met Porsche Traction Management (PTM), het actieve vierwielaandrijvingssysteem met elektronisch aangestuurde en een meervoudige-plaatkoppeling. Vanaf de S-modellen is ook adaptieve luchtvering standaard.

Slimme achtervleugel

Primeur voor de Panamera Sport Turismo is een adaptieve achterspoiler. Afhankelijk van de rijomstandigheden en de gekozen rijmodi kan deze drie verschillende standen aannemen en tot 50 kilogram extra neerwaartse druk genereren. Bij snelheden tot 170km/u blijft de vleugel (die onderdeel is van Porsche Active Aerodynamics) in rustpositie onder een hoek van -7 graden. Volgens Porsche heeft dit een gunstig effect op de luchtweerstand en het brandstofverbruik. Bij hogere snelheden neemt de spoiler de 'performance'-positie in, wat meer rijstabiliteit en zijdelingse dynamiek geeft. In de Sport- en Sport Plus-rijmodi staat de spoiler al vanaf 90 km/u op scherp. Tot slot kent de adaptieve dakspoiler nog een comfort-stand. Daarin zet hij zich als het panoramisch schuifdak is geopend om zo windgeruis te verminderen.

Gekende motoren

Bij de marktintroductie in oktober is de Sport Turismo er als Panamera 4, 4S, 4S Diesel en Panamera 4 E-Hybrid. Als topper is er de Turbo met 550pk. Prijzen zijn ook al bekend. En je kan ook meteen hybriden met 462pk.