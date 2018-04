Lamborghini Urus geen stier maar melkkoe

Door: BV

2017 gaat bij Lamborghini de boeken in als een goed jaar. Het bedrijf wist in het totaal 3.815 voertuigen aan de man te brengen. Dat is 10% meer dan in 2016. Maar er is nog meer reden tot jubelen.

Alles op de Urus

Het afgelopen jaar introduceerde het merk de Urus. De eerste SUV voor het Italiaanse merk. En die bijna € 200.000 dure hoogpoter wordt volgens de eerste berichten gesmaakt. Lamborghini wil dit jaar 1.185 auto’s meer verkopen dan in 2017 en liefst 1.000 daarvan horen een Urus te zijn.

Vooral nieuwe klanten

Stefano Domenicali, de baas van Lamborghini, is alvast in z’n nopjes. Hij zegt dat de Urus bijzonder goed onthaald is. De Urus wordt vooral enthousiast onthaald in regio’s als Rusland en India. Het asfalt daar is niet altijd goed genoeg voor een echte sportauto. En Domenicali weet ook dat 70% van de Urus-klanten afkomstig zijn van een ander merk.