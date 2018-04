VW-SUV onder Tiguan uit China

Door: BV

In Europa hebben we al een compacte SUV van VW achter de kiezen. Dat is de T-Roc. Op z’n minst tot de nog kleinere Taigun het aanbod komt vervullen is die de instapper van het bedrijf uit Wolfsburg in het SUV-domein.

Voor Azië en de VS

Maar de T-Roc is een product dat hoofdzakelijk voor de Europese markt is ontwikkeld en ook daar wordt verdeeld. VW heeft immers wat anders in gedachten voor de rest van de wereld. Azië en de VS voorop. Daar krijgt de Tiguan een andere kleine broer. Die is helemaal in China ontwikkeld en zal gebouwd worden in Rusland, Mexico en Argentinië.

De nieuwe SUV debuteert in Augustus in China. VW wil er jaarlijks 400.000 van slijten.