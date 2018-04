Een elektrische Mercedes bestaat al in China

Door: BV

Daimler heeft voor z’n operaties in China een joint-venture met BYD. Niet omdat het dat wil, maar omdat de overheid dat dicteert. Westerse bedrijven zijn er verplicht met een plaatselijke speler in zee te gaan. Beide bedrijven hebben er het merk Denza. Onder die merknaam verkoopt Mercedes al enkele jaren elektrische auto’s voor de Chinese markt. En nu is er een nieuwe versie.

Denza 500

De Denza 500 is de opvolger van de Denza 400. Het is een auto waarin je vooral achteraan met (veel) goede wil een snufje van de Mercedes B-Klasse spot. Die sleuren we er even bij omdat je die even in Europa kon krijgen met een elektrische aandrijving. De 500 heeft een grotere accu (meer dan 70kWh) en een lager gewicht dan de Denza 400 die het moest stellen met een accu van 62kWh. Totale autonomie? 500km. 100km meer dan de voorganger.