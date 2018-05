De 5 slechtste Ferraris ooit

Ferrari Mondial 8 / Mondial T

Vier zitplaatsen en een centraal opgestelde motor, dat zorgt altijd voor wat gewrongen proporties. De Dino hierboven bewees het al en in 1980 werd duidelijk dat ook grootmeester Pininfarina dat niet rechtgetrokken kreeg. Bovendien was de Mondial ook niet zo snel als je zou denken en stuurde hij naar verluidt ook niet zo fantastisch. Uit wegtesten bleek dat hij in de honderdsprint vaak boven de 9 seconden bleef. He ultieme model was de Mondial T die in 1985 op de markt kwam. Die ruilde de dwars gemonteerde 3-liter voor een 3,2l in lengterichting en was 296pk sterk. Vandaag is de Mondial nog steeds zowat de goedkoopste klassieke Ferrari van allemaal. Met reden.