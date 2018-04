Lada Niva leert wat nieuws

Door: BV

Wat iedereen al sinds 1977 kent als Lada Niva heet tegenwoordig Lada 4x4. En ook nu Renault-Nissan er (bij moederhuis Avtovaz) de plak zwaait, blijft het model gewoon in de catalogus. Tegenwoordig kan je hem krijgen met luxe-items als centrale vergrendeling en zelfs airconditioning. En hij werd al een paar keer op nieuwe motoren getrakteerd. Maar onderhuids is het nog steeds wat het is.

Geen late aprilgrap

Voor 2018 komt Lada met een nieuwtje. Dat is… (je mag twee keer raden)… deze camouflageprint. € 400 kost die. Erg stoer, klinkt het bij de fabrikant. En het is géén laat bovengehaalde aprilvis.