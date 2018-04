De Camaro is vernieuwd, nu ook met viercilinder

Door: BV

Het is inmiddels drie jaar geleden dat Chevrolet de jongste Camaro aan de wereld voorstelde. Een auto die je, als je tenminste een dealer vindt, ook in Europa kan krijgen. Het was inmiddels weer tijd voor een update. Die omdat een behoorlijk vertimmerd uiterlijk - hoekiger, stoerder, agressiever - maar ook en vooral - een eerste viercilinder. Kwestie van de jongste Ford Mustang te volgen. Niet voor het eerst overigens. Tussen 1982 en 1986 bestond er ook al een Camaro viercilinder, maar Chevrolet wil daar liever niet aan herinnerd worden. Kwestie van de jongste Ford Mustang te volgen.

Betere gewichtsverdeling

Een zes- en achtcilinder zijn nog steeds present, maar de ogen zijn allemaal gericht op de tweeliter viercilinder met turbo. Goed voor 275pk en altijd in combinatie met een handbediende zesbak. Naar Amerikaanse normen wordt dat dus een echt nicheproduct. Hij moet nochtans ook stuurpuristen wat te bieden hebben. Die turbomotor komt immers veel dichter dan de V6 of V8 in de buurt van een ideale 50:50 gewichtsverdeling.