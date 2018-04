Avant van nieuwe Audi A6

Door: BV

Eerder al presenteerde Audi de nieuwste generatie van de A6-met-4-deuren. En nu is het tijd voor de Avant.

Die krijgt vanzelfsprekend een identiek front, waarvan een bredere grille één van belangrijkste visuele kenmerken is. Een trend waaraan de meeste automerken meedoen en die haaks staat op de almaar aangescherpte aerodynamische belangen. Er wordt dan ook gretig gebruik gemaakt van visuele illusies om toch scherp door de lucht te kunnen klieven. En omdat deze Avant ook een gladde achterzijde heeft, presteert hij op dat vlak uitstekend. De Cx-waarde bedraagt slechts 0,27. Het ziet er overigens naar uit dat de schuiner aflopende achterruit wel eens een offer op vlak van belaadbaarheid zou kunnen vergen, maar de Duitsers geven daaromtrent nog niets prijs.

Onder de kap?

Een kopie van dat van de nieuwe Audi A6 sedan, uiteraard. We noteren een 3-liter V6 turbo met 340pk en 500Nm en een diesel met gelijkaardige configuratie die wat minder vermogen (286pk) doch meer trekkracht (620Nm) ter beschikking stelt. Een mild hybridesysteem (48V) moet ervoor zorgen dat die centrales zo efficiënt mogelijk werken.

Sportophanging

Terwijl er over prestaties en verbruik nog niet wordt gesproken, wil men in Ingolstadt wel al kwijt dat je zo maar even vier verschillende ophangingen zal kunnen laten monteren. De conventionele stalen veren, een sportophanging, een ophanging met gestuurde dempers en een adaptieve luchtophanging. Vierwielbesturing wordt ook leverbaar. Die schaaft een meter van de draaicirkel af.

Slim?

Natuurlijk wordt de Audi A6 ook een stuk slimmer. De technologie die in ons in de nieuwe Audi A8 nog niet echt kon overtuigen (test hier), komt hier terug. Afhankelijk van de extra’s die je aanstipt verstopt Audi tot vijf radarsensoren, vijf camera’s, twaalf ultrasoondetectoren én een laserscanner in het ding.