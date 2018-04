Iedereen wil in Formule E

Door: BV

Het is een bevreemdend schouwspel: eenzitters die in volstrekte stilte over een circuit razen. En waarvan de bestuurder tijdens een pitstop zowaar overstapt in een andere auto om de wedstrijd verder te zetten. De accu is niet groot genoeg om het een volledige race-afstand vol te houden.



Auto’s wisselen

Maar al die belemmeringen staan het succes van Formule E niet in de weg. Zelfs niet bescheiden kijkcijfers. Want elektrisch autoracen, dat ruikt en snuffelt naar de toekomst. Automerken gaan erop af als vliegen op de honingpot. Zeker nu blijkt dat het eigenaardige wisselen van auto door evoluties in batterijtechnologie binnenkort verleden tijd is.

Leuk als evenement

Tenslotte heeft de FIA z’n Formule E kampioenschap ook intelligent in elkaar gestoken. Het evenement biedt erg voor mogelijkheden voor sponsors en merken. Het kan met andere woorden maximaal uitgebuit worden door de marketingjongens.

Meer automerken

Je ziet het aan het almaar zwellende deelnemersveld. Er zijn minder bekende namen als NextEV, Venturi en de Indiase autobouwer Mahindra, naast almaar meer grote automerken. PSA komt uit met DS, Jaguar en autosport-specialist Penske Autosport deden eerder al mee. Verder op de deelnemerslijst staan ook nog Nissan (dat voor het komende seizoen het Renault-team overneemt), Audi, BMW en zopas is gebleken dat ook Porsche en Mercedes zich elektrisch met elkaar zullen meten.

Offers

Bij heel wat automerken gaan de inspanningen ten koste van investeringen in conventionele autosport. Porsche en Audi offerden hun Le Mans-programma. En bij Mercedes wordt nu niet langer in het DTM-kampioenschap geïnvesteerd. Voor het eerst in decennia.