Eens wat anders: Porsche 917 als daily driver

Door: BV

Heel wat verzamelaars stoppen hun exotische vierwielers weg in sterk beveiligde geklimatiseerde garages. Maar de échte liefhebber, die probeert er natuurlijk zo veel mogelijk van te genieten. Met een Le Mans-racer is dat wellicht niet zo voor de hand liggend. Maar ene Claudio Roddaro is erin geslaagd om een Porsche 917K in Monaco op kenteken te krijgen. De vorige eigenaar, een Italiaan uit een adellijke familie moest daarvoor passeren via de Amerikaanse staat Alabama. Geen missie voor wie op een paar eurootjes moet kijken.

Dagelijks gebruik

Roddaro laat nu uitschijnen dat hij de auto inzet voor woon- werkverkeer. Maar zo’n vaart het loopt het wellicht ook niet. Er zijn slechts 37 exemplaren van het model gebouwd en de 4,9l twaalfcilinder met zo’n 600pk (voor 800kg auto) is niet voor fileverkeer ontwikkeld. Maar het kan en het leverde op z’n minst al deze uitzonderlijke beelden op.