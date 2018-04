ES is nieuw van Lexus

Door: BV

Lexus heeft de nieuwe ES voorgesteld. Dat gebeurde op een evenement dat gelijktijdig in Californië en in Peking werd gehouden. De nieuwe ES is bijna 5cm langer, heeft een wat langere wielbasis en werd een tikkeltje breder.

Wat een smoel

Voor de rest ziet de nieuwe ES er vooral uit zoals je dat van een nieuwe Lexus verwacht. Met een hoop scherpe lijnen en een smoel die aan het masker van Darth Vader doet denken. Die stijlkeuze is omstreden, maar Lexus houdt eraan vast.

Aan de binnenzijde is het troef voor dezelfde voorspelbaarheid. Alhoewel - het merk heeft aan de rechterzijde van het instrumentarium een vreemd ogende knop gezet waarmee de rijmodi te kiezen zijn. Merk ook een geheel digitaal instrumentarium op, met een 12,3” centraal display en een eenheid voor je neus die 8” groot is.

Hybride

Enkele markten krijgen een 3,5l V6 met 302pk onder de kap in combinatie me teen achttrapsautomaat. Maar die komt wellicht niet naar ons land. Bij ons is het uitkijken naar de 2,5l met elektromotor die samen goed is voor 215pk.