BMW iX3 concept is elektrisch, sloopt heilig huisje

Door: BV

We zegden het eerder al: BMW heeft zich met i-modellijn danig in de knoop gewerkt. En het is met die strategie niet alleen. Het heeft er alle schijn van dat elektrische voertuigen in de toekomst een normale deel van de productmix worden. Daar aparte modellen voor ontwikkelen heeft dus geen zin. Een diesel heeft ook hetzelfde koetswerk als een benzine. Een viercilinder hetzelfde als een zescilinder. Op het Autosalon van Peking zie je het eerste signaal van een corrigerende maatregel: de BMW iX3 Concept. Dat is een elektrische BMW X3.

Specificaties

De belangrijkste eigenschappen van de elektrische X3 zijn een vermogen van 270pk en een rijbereik van 400km, terwijl hij aan een 150kW-lader al na een half uur bijna helemaal vol is. Je vindt ze nog nergens, maar dat is slechts een detail.

Heilig huis

En toch is z’n 70kWh accuset niet de reden waarom hij de tongen losmaakt. Dat heeft alles te maken met de vorm van de grille. Zonnebrilvormig omdat de twee ‘nieren’ met elkaar zijn verlijmd. BMW-liefhebbers zijn daarover in alle staten. Niet onlogisch want al sinds eind jaren twintig is die grille op elke ‘Beemer’ te terug te vinden. Behalve op de BMW Isetta, voor zover we hebben kunnen opzoeken. Maar eerbied voor het verleden, dat is ook iets van het verleden, zo lijkt.