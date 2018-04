BMW Isetta (1955 - 1962)

Door: AUTO55

De BMW Isetta is geen volbloed Duitser. Sterker nog, de Beierse constructeur bouwde de dwergauto op basis van een licentie. Het oorspronkelijke concept werd uitgedokterd door het in Bresso gevestigde Iso Rivolta, een bedrijf dat oorspronkelijk werd opgericht in 1939 onder de naam Isothermos. Toen stak het nog koelkasten in elkaar.

In 1953 ging Iso Rivolta verder onder de naam Iso Autoveicoli S.p.a. met het oog op de productie van scooters en motorfietsen. Daar was het kort na de Tweede Wereldoorlog immers mee gestart, en met succes. Het bedrijf ontwikkelde, met de benzineschaarste in het achterhoofd, ook een zeer kleine tweepersoonsauto met de deur aan de voorzijde en met de motor (afkomstig van een motorfiets) achterin. De auto kreeg zijn achterwielen zeer dicht bij elkaar geplaatst en werd Isetta (´kleine Iso´) gedoopt.

BMW

De introductie van de Isetta in Turijn ging niet onopgemerkt voorbij. Onder andere BMW zag wel brood in het concept en zag in de rijdende bolhoed een ideale opvulling voor het gat tussen de motorfietsen van het merk en de luxueuze 501. Iso Autoveicoli S.p.a. ging overstag, mede door de komst van de populaire Fiat 500.

Isetta 250

De Duitsers lieten de originele, 7,5pk sterke 236cc tweecilinder links liggen en opteerden in de plaats voor 250cc uit slechts één cilinder. Deze 12pk opwekkende centrale vond je ook in de BMW R-25 motorfiets terug. Verwijzend naar de longinhoud kreeg het model de typeaanduiding Isetta 250. Wat het blokje voor de microcar betekende? Een respectabele topsnelheid van 85km/u en een gemiddeld verbruik van ongeveer 5l/100km.

Het eerste model kwam in 1955 op de markt. De Isetta 250 was gespeend van alle luxe en het instrumentarium, dat met de deur mee naar buiten scharnierde, kon het best als karig worden omschreven. Zelfs verwarming was optioneel en wie van een frisse bries wou genieten moest noodgedwongen het dak openen. Desondanks wist BMW in 8 maanden tijd maar liefst 10.000 geïnteresseerden te overtuigen tot een aankoop.

Isetta 300

Begin 1956 werd een doorontwikkelde Isetta voorgesteld. Met meer slagvolume – voortaan 298cc – waardoor het model sindsdien als Isetta 300 door het leven ging. Het vermogen steeg amper, met één pk om precies te zijn, maar daar was het de ingenieurs niet om te doen. In de vernieuwde Isetta kon je de zijruiten openen en werden verscheidene kwaliteitsverbeteringen doorgevoerd.

Isetta 600

Nog een paar jaar later was het de beurt aan de Isetta 600. Die had een 582cc tweecilinder aan boord, dewelke ook weer van een BMW motorfiets (R67) werd geplukt, en was gezegend met een grotendeels nieuw onderstel voorzien van een onafhankelijke ophanging. Niet alleen was de auto sneller – de top lag voortaan op 103km/u -, hij was ook fors langer en bood plaats aan vier personen. Toegang tot de achterbank werd door twee conventionele portieren geboden en de Isetta begon zowaar op een normale auto te lijken.

Twee jaar na de lancering van de 600 werd het model uit productie genomen. Hoewel er niet minder dan 34.000 van in omloop zijn geraakt, kwam de concurrentie in de vorm van een nieuw instapmodel van de VW Kever te hard aan. Het doek viel uiteindelijk in 1962. In totaal heeft BMW 161.728 exemplaren geproduceerd.