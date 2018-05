48V en hybride voor volgende VW Golf (Mk8)

Door: BV

Al sinds de jaren zestig maakt de autosector gebruik van een 12V elektrisch systeem. Maar na meer dan een halve eeuw, wordt daar nu stilaan afscheid van genomen. De elektrische vereisten zijn niet meer vergelijkbaar met toen.

Mercedes-Benz introduceerde 48V elektrische systemen al in een heel aantal modellen en ook bij de jongste generatie grote Audi’s werd de stap al gezet. Volkswagen wil de 48V technologie op grote schaal implementeren bij de volgende, achtste, generatie van de Golf. Die wordt in 2019 verwacht en zal z’n grotere elektrische vermogen inzetten om net zoals bij de twee hierboven vermelde constructeurs het verbruik te beperken en dynamisme te verhogen.

Elke nieuwe Golf hybride

Het systeem werkt met een slimme starter/generator die de motor meteen een handje kan helpen. Dat zorgt ervoor dat er, net als bij een volwaardige hybride, elektrische ondersteuning van de acceleratie kan komen. Beperkt, weliswaar, maar voldoende om links en rechts wat lacunes op te vullen. Daardoor kan de motor vaker worden uitgeschakeld. De bestuurder krijgt immers het elektrische vermogen ter beschikking tijdens de luttele tienden van een seconde dat die de verbrandingsmotor nodig heeft om op te starten. Ook bij hoge snelheden bijvoorbeeld. Dat zorgt voor een reductie in verbruik. En wanneer de bestuurder het gaspedaal in de vloer trapt, kan niet alleen het volle vermogen van de motor op fossiele brandstof, maar ook dat van de elektromotor worden aangesproken. En dan is hij wat sneller.