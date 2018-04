VW stelt nieuwe dieseltech voor

Door: BV

Je moet bij Volkswagen een beetje uitkijken met het gebruik van de term diesel. Maar sjoemelsoftware of niet, de brandstof maakt deel uit van het huidige én toekomstige aanbod van het merk. Er wordt verder in geïnvesteerd en dat betekent dat er nieuws over te melden van. Op een motorsymposium in Wenen heeft het bedrijf z’n jongste generatie oliestokers voorgesteld. Die zijn onder meer voorzien van milde hybridetechnologie.

EA288 Evo

Aan de interne typebenaming zie je al dat het gaat om een evolutie van een bestande centrale. De tweeliter TDI wordt nu voorzien van een starter/generator met een riem en een 12V lithium-ion-accu. Die werkt voortaan op dezelfde manier als een mild-hybrid-systeem en zal dus alleen stroom afnemen op momenten dat de motor kracht op overschot heeft. Vergelijk het gerust met het Active Dynamics-systeem van BMW. Dat betekent meteen dat de centrale bij normaal gebruik minder weerstand te verwerken krijgt en dat zorgt voor minder uitstoot. De CO2-afgifte daalt met zo’n 10g/km.

Tegelijk wordt de capaciteit van de partikelfilter opgedreven. Andere aanpassingen omvat een geoptimaliseerde weerstand en een betere turbolader.



Ook meer vermogen

Tel al het bovenstaande bij elkaar op en VW beweert dat je niet alleen kan profiteren van een lager verbruik, maar ook van 9% meer vermogenspotentieel. De centrale zal in de catalogus verschijnen met alles tussen 136 en 201pk. Audi krijgt hem als eerste in een toepassing waar hij in de lengte wordt ingewerkt. Daarna komt hij ook, in een dwarse opstelling, in nagenoeg alle producten die van het MQB-platform gebruik maken.