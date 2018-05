Eén motor die draait op benzine en diesel tegelijk

Door: BV

Het lijkt er sterk op dat we in de toekomst met z’n allen elektrisch gaan rijden. Maar alvorens dat zowel praktisch als echt betaalbaar wordt, zijn daar nog enkele technische hindernissen te overwinnen. Met name op vlak van batterijtechnologie. Maar de benzine- of dieselmotor hoeft nog niet uitgeteld te zijn.

Benzine en diesel tegelijk

Het rendement van conventionele verbrandingsmotoren kan door gebruik te maken van nieuwe technieken nog fors verhoogd worden. Eén originele aanpak wordt uitgewerkt door de Universiteit van Wisconsin-Madison in de VS. Daar gebruikt een experimentele verbrandingsmotor tegelijk benzine en diesel. Beide brandstoffen hebben immers verschillende eigenschappen.

Eén cyclus

“ De thermische efficiëntie van de centrale bedraagt zo maar eventjes 60% ”

Het proces dat er wordt ontwikkeld heet RCCI, wat staat voor Reactivity Controlled Compression Ignition. Daaruit kan je meteen afleiden dat de motor geen vonk gebruikt voor de ontsteking, maar het dieselprincipe van de spontane verbranding (door compressie) volgt. Nochtans is het overgrote deel van de brandstof in de cilinder een benzine-luchtmengeling.

De cyclus is interessant want de experimentele motor krijgt eerst een benzinelucht-mengeling in de cilinders geïnjecteerd en vervolgens (nog tijdens dezelfde slag) een hoeveelheid diesel. Beiden vermenging zich terwijl de compressie opbouwt. Op het moment van de hoogste compressie wordt een extra hoeveelheid diesel geïnjecteerd die de spontane verbranding teweeg brengt.

En het resultaat?

Volgens de bedenkers is het resultaat, dat de positieve eigenschappen van benzine en diesel met elkaar verzoent, zowel efficiënter (zuiniger) dan een conventionele dieselmotor als een pak schoner. De thermische efficiëntie van de centrale bedraagt 60%. Een ongezien gunstig cijfer. De beste actuele productiemotoren haren een efficiëntiegraad van 40%. En een Mercedes-AMG F1-motor komt nog steeds niet voorbij de 50%.