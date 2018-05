Wil je meer seks? Koop een Porsche

Door: BV

De Duitse ‘volwassen’ community Joyclub bevroeg 5.000 van z’n leden en koppelde de tevredenheid op seksueel vlak aan de vierwieler die ze in de garage hebben staan. En wat blijkt? Tweederde van alle Porsche-bestuurder, of die nu mannelijk of vrouwelijk zijn, is erg tevreden met z’n seksleven. Meer nog - ze hebben ook het meeste seks in de auto.

Nog meer seks

De lat ligt hoog, want wie tegenwoordig met een Volvo of Mercedes rijdt, gaat ook vaak van bil. Meerdere keren per week tot wel elke dag, zegt Joyclub. Bijna net zo veel als wie een Porsche stuurt. Meer dan helft ervan is gelukkig op dat vlak.

Van een Seat of een Skoda blijf je dan weer beter weg. Die bestuurders zijn het vaakst ontevreden van het aantal keren dat ze van bil gaan, met een tevredenheidspercentage van 41,7 en 45% respectievelijk. Eén op vijf beschrijft zichzelf als seksueel depressief.

Ook opvallend. Wie met een Tesla rijdt heeft een positieve indruk van z’n seksuele prestaties, maar gaat nauwelijks van de grond. Wie een Mini bestuurt, slaat dan weer het vaakst de hand aan zichzelf. 73,6% van de eigenaars doet dat meerdere keren per week.

Seks in de auto

Opvallend: seks in de auto is voor net zo veel vrouwen als mannen een relatief gewone zaak. Telkens gaf 85% van de respondenten aan hun auto reeds op die manier te hebben gebruikt. Wanneer dat gebeurt, is de achterbank het populairst. Gevolgd door de voorzetels en de motorkap. Opvallend: in een Mini wordt de koffer als meest geschikte plek ervaren. Met de achterbank plat, veronderstellen we dan.