Golf GTI TCR is racer voor de openbare weg

Door: BV

Volkswagen blijft maar snellere versies van de Golf GTI maken. Er was al de GTI Clubsport S, die zo stilaan een bedreiging vormde voor de Golf R. Nu komt er nog een variant bij die niet noodzakelijk veel sneller is, maar vooral mikt op sensatie. De Golf GTI TCR is immers gewoon een straatversie van de racer waarmee de Duitsers deelnemen in het gelijknamige kampioenschap.

De nieuwste Variant zal 290pk leveren. Een vermogen dat vrijkomt vanaf 5.000 tpm. Het niet nader genoemde koppel is al van kracht vanaf 1.600 tpm en dat blijft zo tot 4.300 tpm. Voldoende voor een top van liefst 264 km/h (geen begrenzer!). Dat is amper 1 km/u minder hard dan de snelste Golf GTI ooit

Wellicht wordt ook deze Golf GTI TCR een gelimiteerde oplage. Eind 2018 gaat het model in de verkoop. Andere ingrediënten zijn dan de DSG-transmissie met dubbele koppeling, exclusieve wielen en een sperdifferentieel tussen de voorwielen.