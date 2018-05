Verkeerschaos Antwerpen door… loshangende lampen Kennedytunnel

Door: BV

Op maandag 7 mei moesten in allerijl enkele rijstroken van de drukbezette Kennedytunnel afgesloten worden. Dat was noodzakelijk omwille van loshangende verlichting die, mogelijks, op de rijweg zou kunnen vallen. Het Agentschap Wegen en Verkeer voert noodherstellingen uit die ervoor moeten zorgen dat de lampen blijven hangen tot een grondige revocatie mogelijk is. Tot het zover is worden de getroffen rijstroken afgesloten. Op maandag werd de Liefkenshoektunnel tolvrij in beide richtingen, wat chaotische spits niet in de weg stond.

De herstellingen richting Gent zijn afgelopen nacht al afgerond. In de richting van Antwerpen blijft voorlopig nog één rijstrook afgesloten. Dat zorgde deze ochtend meteen alweer voor een abnormaal zware spits. Richting Nederland bedroef de wachttijd op een bepaald ogenblik meer dan anderhalf uur. De Liefkenshoektunnel in de richting van Nederland blijft daarom tolvrij. De nacht van dinsdag op woensdag zou de Kennedytunnel richting Nederland hoe dan ook afgesloten zijn voor onderhoudswerkzaamheden. AWV zal daarvan profiteren om de tijdelijke herstellingen aan de verlichting af te ronden. Op woensdag 9 mei zou de tunnel weer op normale capaciteit moeten functioneren.

Wat is het probleem?

De lichtbakken komen los door een corrosieve reactie tussen twee metalen. Het materiaal van de lichtbak en de rail waaraan die vasthaakt reageren met elkaar. Daardoor verzwakken de bevestigingspunten.

Beeld: Google Maps