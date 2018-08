Waarom Porsche Cayman minder uitstoot in UK dan EU

Door: BV

Porsche deelde ook in het dieselschandaal van Volkswagen in de brokken. De Cayenne en Panamera kregen immers ook de drieliter diesel aan boord waar sjoemelsoftware in zat. Maar in de Cayman heeft nooit een zelfontbrander gezeten. En toch wordt ook daar nu met een beschuldigende vinger naar gewezen. Waarom?

Hoewel de meetmethodes in Engeland en Europa omzeggens identiek zijn, wist Porsche er de Cayman te homologeren met een CO2-uitstoot van 221g/km. In de rest van Europa stoot een identieke versie 228g/km uit. Een bizar verschil dat te wijten is aan het starten van de emissietest in tweede, eerder dan eerste versnelling. Iets waar Porsche bij de instanties in Engeland mee weggeraakt schijnt te zijn, terwijl die tactiek in Europa klaarblijkelijk niet is ingezet.

Het verschil van 7g/km lijkt weinig significant, maar het maakt er op de jaarlijkste wegenbelasting ruwweg 40% verschil. Porsche zegt dat het geen commentaar kan geven ‘om legale redenen’.