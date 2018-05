Is dit de Jeep van de toekomst?

Door: BV

Fiat-Chrysler houdt elk jaar een designwedstrijd waarbij Amerikaanse studenten wordt gevraagd om de auto’s van de toekomst uit hun tekenpotlood te laten vloeien. Ditmaal mochten ze Jeeps verzinnen en de afbeeldingen bij dit artikel maken de top 3 uit van die tekenwedstrijd. Ze geeft de designers van het bedrijf een handige blik op de smaak van een toekomstige generatie autokopers.

Het opvallendste kenmerk van het winnende design is de voorruit die doorloopt in het dak en de grille die één groot display lijkt. De nummer twee heeft vooral dikke dakstijlen waarin ruimte is om gereedschappen op te bergen.