Oldtimers vanaf nu verplicht periodiek naar autokeuring

Door: BV

Vanaf 20 mei 2018 moeten oldtimers in Vlaanderen verplicht periodiek naar de keuring. Brussel en Wallonië volgen zodra het nodige papierwerk in orde is.

Verschillende categorieën

Hoe vaak een oldtimer naar de autokeuring moet, hangt af van de leeftijd van de auto. Een voertuig dat nu reeds 25 jaar oud is en ingeschreven is op een O-nummerplaat, dient jaarlijks gekeurd te worden tot het 30 jaar. Dat is immers de nieuwe standaard voor een kwalificatie als oldtimer. Voertuigen die langer dan 25 jaar in het verkeer gebracht zijn, maar nog geen 30 jaar oud zijn, vallen momenteel onder een overgangsmaatregel.

Voertuigen ouder dan 30 jaar

Zij moeten het eerst naar de keuring in 2020 en zullen vervolgens tweejaarlijks gekeurd worden. Wie er één heeft dient zich aan te dienen voor de eerste inschrijvingsdatum van de auto in dat jaar. Heeft u bijvoorbeeld een auto die eerst is ingeschreven op 9 februari 1976, dan zal u zich voor 9 februari 2020 moeten aanbieden bij de keuring.

Voertuigen ouder dan 50 jaar

Deze auto’s moeten slechts vijfjaarlijks gekeurd worden. Ze zullen zich echter wel voor de eerste maal moeten aanbieden volgens dezelfde regel zoals hierboven uitgelegd.

Uitzonderingen

Neen, de wet voorziet niet in uitzonderingen wanneer je bijvoorbeeld een herstel- of restauratieproject hebt dat uitloopt. Dezelfde keuringstarieven als bij een normale auto zijn van toepassing, met inbegrip van de toeslag voor laattijdig aanbieden.