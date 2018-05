Hot Wheels is 50

Door: BV

De eerste Hot Wheels-auto’s werden 50 jaar geleden voorgesteld op de speelgoedbeurs van New York. Het eerste model, een aangepaste Chevrolet Camaro, was vanaf 18 mei 1968 te koop. Het werd al snel gevolgd door nog 15 andere auto’s, waaronder een Corvette, Cadillac Eldorado, Pontiac Firebird en Ford Mustang.

6 miljard speelgoedautootjes

Het kleine autootje sloeg eerst in de VS en daarna ook elders ter wereld in als een bom. De komende vijf decennia zou fabrikant Mattel er meer dan 6 miljard stuks van verkopen. Bijna zoveel als er mensen zijn op deze planeet. Elk jaar komen er meer dan een half miljard bij, want Mattel bouwt er nu elke seconde 16. De kenmerkende oranje racebaan van het bedrijf is ook populair gebleven. Elk jaar wordt er bijna 10.000km van geproduceerd.

20.000 verschillende

Elk jaar brengt het bedrijf zo’n 130 nieuwe ontwerpen uit. Daarom zou het best kunnen dat er nu 20.000 verschillende Hot Wheels bestaan. Sommige zijn zeldzamer dan andere en de duurste Hot Wheels die ooit is verkocht, was een "Beach Bomb" die ruim € 60.000 kostte.