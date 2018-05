Schroot van Ford Mustang zegt hoe laat het is

Door: BV

Er zijn wat overeenkomsten tussen een Ford Mustang (test hier, geschiedenis hier) en een Porsche 911. Beiden zijn het iconen, beiden houden ze na ruim een halve eeuw nog steeds vast aan hun oorspronkelijk ontwerp en nu hebben ze beiden ook nog een eigen horloge, vervaardigd uit schroot.

Twee Denen, Christian Mygh en Jonathan Kamstrup, richtten enkele jaren geleden REC Watches op. Samen gaan ze op zoek naar iconische automodellen waarvan ze schroot kunnen verwerken in hun horloges. De REC 901 (van Porsche) hadden we al gehad. En nu is er de P51-01 Mustang. Met schroot van een Ford Mustang. En als je wil, zelfs (afgedankte) onderdelen van je eigen klassieke Mustang.

Elk voltooid horloge-ontwerp bevat het identificatienummer van het voertuig, het bouwjaar en klassieke Mustang-elementen. De resterende batterijduur wordt weergegeven op een benzinemeter, en de wijzers, datum en wijzerplaatnummers zijn allemaal geïnspireerd op het iconische dashboard van de auto. Op een trip naar Zweden stuitte het horlogeteam op goud: ze vonden een zeldzame Raven Black uit 1966. Dat model is de basis geworden voor de exclusieve P51-04-lijn met een oplage van 250 stuks.