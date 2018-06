Chevrolet heeft nieuwe Blazer

Door: BV

Korte tijd kon je de Chevrolet Blazer in Europa vinden bij een grijze importeur. Dat is echter al weer enige tijd geleden. Europa kan General Motors inmiddels helemaal niet meer boeien. Dat heeft de blik op markten waar de regels niet zo streng zijn, waar zaakvoeren minder ingewikkeld is en waar het lucratiever is. De thuismarkt bijvoorbeeld. Die krijgt nu een compleet nieuwe Blazer te verwerken. Die komt er onder de Equinox en de Traverse. Chevy zal het model overigens uitsluitend in Mexico bouwen. Een beslissing die indruist tegen de door Trump gepredikte filosofie.

Eens wat anders

Dat we er aandacht aan besteden, heeft te maken met de nieuwe weg die Chevrolet duidelijk heeft ingeslagen. De Blazer valt op in het anders erg behouden gelijnde gamma van het middenklassemerk. Het merk volgt enkele van de jongste cliché’s in autodesign - een zwevend dak bijvoorbeeld. En de ruime beschikbaarheid van verschillende bumpers- en sierlijsten. Van agressief en helemaal zwart voor de sportiefste versies (de Amerikanen hebben het zelfs over de Camaro van de SUVs) tot elegant en rijkelijk van chroom voorzien voor de luxueuze edities. Niettemin is hij voor een Chevrolet opvallend scherp gelijnd. Er is op geen uitgesproken plooilijn meer of minder gekeken.

Amerikaanse motoren

Je kan met de Amerikanen hun rijgedrag lachen, maar ze slepen zichzelf niet voor in SUVjes die zich met driecilinders met nauwelijks meer dan 100pk voortslepen. De instapper is al meteen een 2,5l met 193pk. Een 3,6l V6 met 305pk is er voor wie nog wat meer wil. Beiden zijn ze gekoppeld aan een negentrapsautomaat. De instappers hebben voorwielaandrijving, met (automatisch) inschakelbare vierwielaandrijving wanneer je opklimt in de uitrustingscatalogus.