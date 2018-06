Volkswagen Jetta moet 336km/u halen

Door: BV

Als alles volgens plan verloopt, dan verpulvert een elektrische sportwagen van Volkswagen dit weekend het record op de Pikes Peak Hill Climb in het Amerikaanse Colorado. Maar dat zal niet de enige keer dat VW zich dit jaar in de VS wil laten opmerken. Voor de al bijna net zo legendarische Bonneville Speed Week - de jacht op snelheidsrecords op de zoutvlakten van Utah - heeft de Amerikaanse importeur een Jetta klaar.

Nieuw snelheidsrecord

De speciaal aangepaste Jetta zal uitkomen in competitieklasse G van het snelheidsevenement. Dat is een klasse die dicht aanleunt bij die van de standaardauto’s. Een uitspraak die je met een korrel zout (..) moet nemen. Tenslotte wil VW er het snelheidsrecord in die klasse mee verbreken. Dat betekent dat de Jetta er 336km/u of meer moet halen.

Aan de buitenkant merk je alleen de specifieke livrei op, naast de verlaagde ophanging, de specifieke banden en wielen en de verplichte remparachutes op. Grotere veranderingen vinden plaats in de cabine omdat vrijwel alles behalve het dashboard en de middenconsole zijn verwijderd. Technici installeerden vervolgens een rolkooi, een racestoel en een nieuw stuurwiel. Onder de kap zit naar verluidt nog steeds een 2-liter viercilinder turbomotor. Met enkele aanpassingen, vermoeden we.