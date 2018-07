Koop één van de coolste Porsches ooit

Door: BV

Er zijn weinig coolere Porsches dan de 959 Dakar. Natuurlijk valt de aantrekkingskracht van een 959, met z’n hoogtechnologische vierwielaandrijving op zich al niet te onderschatten. Maar de in iconische Rothmans-kleuren geschilderde Paris-Dakar-racers zijn, met slechts 6 geproduceerde exemplaren, nog een klasse apart.

Zandhapper

De zandhappende 959 werd eigenlijk gerecycleerd. Porsche wou de auto’s inzetten in de beruchte Group B van het rallykampioenschap. Maar door enkele spectaculaire en dodelijke ongelukken, werd die klasse verboden. De auto’s waren simpelweg te snel geworden.

Met de motor van de 911 Carrera

Dit exemplaar uit 1985 gaat onder de hamer in Atlanta bij veilinghuis RM Sotheby’s. Hij werd dat jaar naar Dakar gestuurd met meervoudig Dakar-winnar André Metge achter het stuur, maar haalde de finish niet. Het jaar erop won Metge de legendarische race in een andere 959. Interessant is dat deze wedstrijd-959 niet over de twin-turbo zescilinder boxercentrale van de klantenversies beschikte, maar het stelde met een atmosferische 3,2l van een 911 Carrera. Die k on beter tegen de extreme omstandigheden.

Zeldzaam, historisch, tot de verbeelding sprekend en… duur. RM Sotheby’s schat dat de auto tot € 3 miljoen kan opbrengen.