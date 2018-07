Audi E-Tron: 5 schermen, virtuele buitenspiegels

Door: BV

Audi probeert de aandacht voor de E-Tron al sinds september 2015 vast te houden. Toen presenteerde het op het Autosalon van Frankfurt de concept car. Inmiddels is er zo goed als drie jaar voorbij en hebben we de productieversie nog steeds niet gezien. Maar op de binnenkant mogen we nu wel een blik werpen. Let wel, officieel is dit nog een prototype. Hou rekening met minimale verschillen bij het definitieve product.

Virtuele spiegels

Opvallend - in de jacht op een zo goed mogelijk stroomlijn, gooide Audi de buitenspiegels overboord. Ze zijn vervangen door camera’s en 7”-OLED-schermen die net onder de ramen zitten. VW deed het eerder al eens met de XL1, maar er blijven grote vraagtekens rond de legaliteit van de hele zaak. Audi zal er in elk geval niet overal mee wegkomen. Daar waar het wél kan, wordt het een optie.

Audi wijst inmiddels natuurlijk graag op de voordelen. De bestuurder kan in- en uitzoomen en kiezen uit een van de drie voorgeprogrammeerde instellingen die de virtuele spiegels aanpassen voor parkeren, draaien en voor snelwegrijden. Vanzelfsprekend is er in deze digitale displays een dodehoek-functionaliteit geïntegreerd.

Tellen maar

Door de ‘virtuele spiegels’ (overigens een erg incorrecte benaming), komt het totaal van de schermen aan de binnenzijde nu op vijf. We rekenen immers ook nog het infotainmentsysteem, het onderste aanraakscherm op de middenconsole (voor klimaatregeling) en het digitale instrumentenpaneel. Voeg er dan nog monitors voor de achterste inzittenden aan toe (ongetwijfeld te vinden in de optielijst) en je komt al aan zeven!

Nog even herhalen

Voor de aandrijving zal Audi een paar elektromotoren inschakelen met een gecombineerd vermogen van 355pk en een piekvermogen (in sport-modus) van 402pk. Goed voor een topsnelheid van 200km/u en een acceleratietijd naar 100km/u van minder dan 6 tellen. De in België gebouwde cross-over zal aan zijn 95kWh-accu wellicht genoeg hebben om volgens de nieuwe WLTP-cyclus een rijbereik van 400km te claimen.

Uitgesteld

Audi wou de E-Tron op 30 augustus in Brussel voorstellen. Maar de arrestatie van Audi-topman Rupert Stadler (in de dieselgade-affaire), noopte de fabrikant tot uitstel. Een nieuwe datum is nog niet bekend, maar het evenement zal wellicht later dit jaar in de VS plaatsvinden. De marktintroductie wordt niet opgeschoven. De eerste klanten horen nog steeds begin 2019 bediend te worden. Een slankere E-Tron Sportback zal voor het einde van het decennium worden geïntroduceerd. Ook die zal bij Audi Brussels van de band lopen. Een stijlvolle E-Tron GT staat nog wat verder op de planning. Die zal in Duitsland van de band lopen.