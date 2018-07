Deze mini-pickup is van GM

Door: BV

General Motors verkoopt pick-ups als was het zoete koek. In de VS tenminste. Het wil nu ook elders die koetswerkvorm slijten. Niet door de Chevy Silverado of GMC Sierra te exporteren, maar door in China deze erg kleine variant te bouwen.

Wuling

GM gaat via de joint venture (samen met SAIC) Wuling deze Rong Guang commercialiseren voor de Chinese markt. Z’n compacte afmetingen zijn z’n meest opvallende kenmerk. Geen exemplaar is langer dan 4,15m. General Motors maakt pick-ups waarbij dit modelletje zo in de laadbak past.

Voor de aandrijving worden een 1,5 of 1,8l ingeschakeld met maximaal 127pk. Duur is hij in geen geval. De instapversie zou zo’n 45.800 Chinese Yuan kosten, wat overeen stemt met ongeveer € 6.500.