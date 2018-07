Nieuwe Toyota Supra op Goodwood Festival of Speed

Door: BV

Hoe de nieuwe BMW Z4 eruit komt te zien weten we al. Het kan dan ook niet anders of Toyota heeft de Supra klaar. Beide auto’s zijn immers samen ontwikkeld. Maar voorlopig lijken de Japanners hun zinnen gezet te hebben op een schier eindeloze teasercampagne. In maart kregen we op het Autosalon van Genève een racevariant te zien en nu kondigt Toyota aan dat de nieuwe Supra volgend weekend op het Goodwood Festival of Speed acte de présence geeft.

Goodwood

Hopelijk komt de Toyota-sportwagen in actie op de heuvelklim, want de kans dat de Supra er in vol ornaat te zien zal zijn, is klein. Toyota lostte op zijn twitterpagina een teaser waarop het nieuwe model gehuld is in een camouflageprint. En die blijft wellicht ook na volgende week gewoon zitten.