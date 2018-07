Nissan steekt oude Leaf-batterijen in de grond

Door: BV

Binnenkort moeten we met z’n allen elektrisch gaan rijden. Want dan zijn we van die schadelijke uitlaatgassen vanaf. Maar er zijn nog steeds, aanhoudend, grote vragen over de voordelen van elektrisch rijden op lange termijn. Niet alleen omdat een elektrische auto uitstoot alleen verlegd naar de energiecentrale (die idealiter groene stroom opwekt, maar in praktijk is dat zelden zo), maar ook omdat de productie van zo’n EV veel energie-intensiever (en dus vervuilender) is dan van een gewone auto. En tenslotte is er nog het vraagstuk… wat aanvangen met de batterijen aan het einde van hun levenscyclus. Automerken laten al te graag uitschijnen dat ze hun schaapjes er op het droge hebben, maar zijn schaars met details.

Oude Nissan Leaf-batterijen

Nissan wil de batterijen van de Nissan Leaf, wanneer ze onvoldoende efficiënt zijn geworden voor gebruik in een auto, graag in huizen stoppen. Tot ze daar ook weer onvoldoende goed voor geworden zijn, natuurlijk.

Onder de grond

In de kelderverdieping van de Johan Cruyff Arena in Amsterdam zitten nu 148 oude Leafbatterijen. Samen zorgen ze voor 3 megawatt opslagcapaciteit. Het is meteen de grootste energie-opslag ooit in een commercial gebouw in heel Europa, dus het lijkt zo’n vaart niet te lopen met dat gebruik van accu’s. De stroom kan dienen bij noodgevallen of om slimmer met verbruik om te gaan.