Tesla heeft 400 Europese superchargers

Door: BV

Het is iets meer dan vijf jaar geleden dat Tesla z’n eerste supercharger op het Oude Continent opende. 2013, Noorwegen. Afgelopen week opende de Amerikaanse fabrikant van elektrische voertuigen z’n 400ste supercharger. Ze staan vooral lang belangrijke snelwegen en goed bereisde routes.

Almaar meer

Het afgelopen jaar voegde Tesla in Europa gemiddeld meer dan 8 locaties per maand toe. Volgens de fabrikant werden het jongste jaar elke week gemiddeld 20 nieuwe supercharters geopend. De nieuwste toevoeging aan het Supercharger-netwerk in België is te vinden aan de Luithagen in Antwerpen, dat met 10 laadpunten een belangrijke ondersteuning vormt bij de verbinding van zuid (via Brussel) naar Noord, en Oost naar Noord-West Vlaanderen, maar ook die van West-Vlaanderen naar Nederland.

Een Tesla laadt gemiddeld 30 minuten

Tesla weet dat z’n klanten gemiddeld 30 minuten aan een supercharger gaan hangen. Goed voor ongeveer 270km rijbereik, zegt de fabrikant. Inmiddels zijn de laadbeurten in Europa goed voor 850 miljoen gereden kilometers. De afgelopen vijf jaar leverde dat een brandstofbesparing van 92 miljoen liter op.