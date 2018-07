Seat gaat naar China

Door: BV

Je bent als automerk tegenwoordig eigenlijk nergens als je in China geen voet tussen de deur hebt. Maar dat mag je in die dictatuur nog steeds niet zelf doen. Je bent verplicht om in zee te gaan met een lokale speler. En reken er maar op dat de overheid er ergens een vinger in de pap zal hebben. Seat was er nog niet, maar daar komt nu verandering in. Het bedrijf koopt zich in een door VW eerder al aangegane joint-venture met JAC in.

Seat te koop in China

De investering moet Seat in staat stellen om zijn modellen in China te vermarkten. Maar het bedrijf wil ook participeren in een nieuw onderzoeks- en ontwikkelingscentrum in China. Dat moet operationeel worden in 2021 en zal zich in de eerste plaats richten op technologie voor autonoom rijden, connectiviteit en een elektrisch voertuigplatform.

Al vanaf 2020 wil Seat in China de eerste klanten kunnen beleveren.