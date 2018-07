Tesla levert 200.000ste auto in VS, verliest belastingvoordeel

Door: BV

Tesla heeft z’n 200.000ste auto op de Amerikaanse markt afgeleverd. En daarmee heeft het het verkoopvolume bereikt waarop de federale belastingkorting van $ 7.500 wordt afgeschaft.

Tesla's worden duurder

Dat betekent dat Tesla’s die vanaf 2019 worden geleverd elke zes maanden 50% minder belastingkrediet zullen genieten. Kopers die voor 31 december een nieuwe Tesla in ontvangst nemen krijgen nog het volledige krediet, vanaf 1 januari wordt dat $ 3.750 en vanaf 1 juli 2019 daalt dat tot $ 1.875.

Tesla is de eerste fabrikant die de drempel van 200.000 eenheden overschrijdt. GM, Nissan en Ford zijn de volgende, maar die hebben volgens schattingen nog enkele jaren te gaan alvorens de geleidelijke afbouw inzet.

Rem op de verkopen?

De eliminatie van de belastingaftrek voor EV’s zal naar verwachting een negatief effect hebben op de toekomstige verkopen van Tesla op de Amerikaanse markt. Het effect op de aankoop van een Model S of X is naar verhouding beperkt, maar voor wie zit te wachten op de aangekondigde instapversie van de Model 3, die slechts $ 35.000 zou mogen kosten, scheelt het een flinke slok op de borrel. En die gaat, na aanhoudende productieproblemen van dat model, wellicht pas in 2019 in de verkoop.