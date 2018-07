Stuttgart verbiedt diesels

Door: BV

Vanaf januari 2019 wil Stuttgart oudere dieselvoertuigen, met emissienormen van Euro IV of lager, weren. Het is niet de bedoeling dat de norm daarna nog verstrengd wordt, maar het is niet uitgesloten.

Dieselverkettering

Eerder dit jaar kondigde de op één na grootste stad van Duitsland, Hamburg een verbod af op dieselvoertuigen die niet voldoen aan de Euro 6-uitstootnorm. Dat betekent dat zowat elke diesel van voor 2014 er niet meer binnen mag. Maar Stuttgart wil nog even niet horen van een verbod op Euro 5-diesels of recenter. De overheid verklaart dat andere maatregelen, zoals meer elektrische mobiliteit en beter openbaar vervoerd, er een voldoende groot effect moeten hebben op het verzuilingsniveau om de luchtkwaliteit te verbeteren. Blijkt het allemaal een maat voor niets te zijn dan wordt de richtlijn alsnog aangescherpt in 2020.

De eerste Euro 5-dieselauto’s kwamen op de markt in 2009. De Euro 6-diesels zijn er vanaf 2014. Inmiddels is de uitstootnorm voor moderne dieselmotoren strenger dan die voor benzines, terwijl de diesels ook nog steeds minder CO2 uitstoten. Maar dat lijkt een verregaande verkettering van de brandstof niet in de weg te staan. Bosch, dat een dubieuze rol speelde in het VW-dieselschandaal dat deze bal toch een beetje aan het rollen bracht, beweert daarentegen dat de diesel nog een toekomst heeft. Het bedrijf verklaarde reeds technologie te hebben die de uitstoot van dieselvoertuigen nog drastisch verder kan verlagen.