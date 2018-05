Nieuwe Bosch dieseltechnologie: 10x minder uitstoot

Door: BV

Elektronicafabrikant Bosch presenteert nieuwe dieseltechnologie. Die brengt de uitstoot van de diesel ver onder de wettelijk opgelegde maximumwaarden. Niet louter in een gecontroleerde omgeving, maar ook in reeële omstandigheden, belooft de fabrikant. “Ongeacht of de chauffeur sterk versnelt of langzaam rijdt, of het buiten vriest dan wel zomers heet is en of de meting plaatsvindt op de snelweg dan wel in langzaam rijdend stadsverkeer”, de uitstoot van stikstofoxiden kan nu in alle rijsituaties onder de grenswaarde blijven.

Met bestaande componenten

Bosch heeft de oplossing tot een verlaging van de uitstoot naar eigen zeggen gevonden in bestaande componenten. Dat moet enerzijds betekenen dat de ontwikkeling relatief snel door kan stromen naar nieuwe producten en anderzijds wil het betekenen dat de kost van die producten niet significant te hoogte in gaat.

Een responsief beademingssysteem van de motor vangt de persoonlijke factor in het verbruik op. Hoe dynamischer de rijstijl, hoe dynamischer de recirculatie van de uitlaatgassen. Dit is onder meer mogelijk door turbo’s die sneller reageren dan vroeger. En met een combinatie van hoge en lagedruk- uitlaatgasrecirculatie wordt het luchtsysteem nog flexibeler. Zo kan de bestuurder sportief rijden, zonder dat de emissie sterk stijgt. Ook de temperatuur is van belang. Voor een optimale NOx-conversie moeten de uitlaatgassen meer dan 200 graden bedragen – een temperatuur die in stadsverkeer niet vaak bereikt wordt. Hier vertrouwt Bosch op een geavanceerd thermisch beheer van de dieselmotor. Bosch controleert nu actief de temperatuur van de uitlaatgassen: het uitlaatsysteem blijft zo warm dat het binnen een stabiel temperatuurbereik werkt en de uitstoot op een laag niveau blijft.

Hoe laag wordt de uitstoot?

Sinds 2017 eist de Europese wetgever dat nieuwe automodellen bij een RDE- conforme mix van rijden in de stad, op regionale wegen en op snelwegen maximum 168 milligram stikstofoxide per kilometer uitstoten. Vanaf 2020 mag dat nog maximaal 120 milligram zijn. Deze nieuwe dieseltechnologie haalt volgens Bosch nu al de recordwaarde van 13 milligram per kilometer bij wettelijk genormeerde RDE- ritten. Dat is slechts een tiende van de geldige grenswaarden vanaf 2020. Zelfs tijdens bijzonder uitdagende stadsritten, waarbij de testparameters veel hoger liggen dan de wettelijke eisen, bedragen de waarden van de testauto's volgens Bosch gemiddeld slechts 40 milligram per kilometer.