Audi TT: facelift en speciale 20 Jahre Edition

Door: BV

Het is alweer 20 jaar geleden dat Audi verraste met de avantgardistische TT. Inmiddels zitten we in z’n derde generatie, en is de facelift die kort geleden nog lekte officieel voorgesteld. En de Duitsers grijpen meteen de kans om een jubileumuitvoering te introduceren.

Voor 1998 had niemand zo’n ludieke en toch stijlvolle sportzetels gezien. Er werd flink geknipoogd naar het design van de honkbalhandschoen en het werd één van de bekendste kenmerken van het model. Compleet met uniek stukwerk, bijpassend stuurwiel en handremgreep. Dat laatste heeft de TT niet meer (dat is nu een knop), maar ter compensatie wordt de ganse middentunnel in het cognacbruin gestoken. De stiksels zijn wat fijnzinniger dan vroeger, maar ze zijn nog steeds goudgeel van kleur. Bij deze ’20 Jahre Edition’ tenminste. En je moet één van slechts 999 stuks weten te bemachtingen.

Nog aanpassingen

De facelift wordt door Audi verkocht als een grondige vernieuwingsronde. Maar dat is best enthousiast. Er wordt wat aan de grille en de luchtinlaten gerommeld (stijlmatig), maar dat is het grootste nieuws. Motorisch is er meer nieuws. Zo is de 180 pk sterke 1.8 vervangen door de 40 TFSI, een tweeliter met 197 pk. Er is ook een 45 TFSI, tevens een 2.0 liter viercilinderturbo, maar dan met 245 pk. Dat was 230 pk. De keus uit een handbak of automaat met dubbele koppeling is gebleven. De TTS-modellen genieten een 306 pk sterke 2.0 TFSI in combinatie met de zeventraps S-tronic. Binnen de 5 tellen zit je ermee al op honderd.