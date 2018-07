VinFast is nieuwe Vietnamse autobouwer met Pininfarina-design

Door: BV

VinFast? Ooit al van gehoord? Wij evenmin. Het is een nieuwe autofabrikant uit Vietnam die van plan is meteen grote ogen te gooien. Op het Autosalon van Parijs, dat na de zomer plaatsvindt, wil het bedrijf twee fonkelnieuwe modellen voorstellen. Het gaat om een SUV en een sedan die beiden door Pininfarina zijn getekend.

Huizenhoge ambities

De ambities van VinFast zijn niet min. "We hebben de middelen, schaalbaarheid en toewijding om een belangrijke nieuwe speler in de wereldwijde auto-industrie te worden. We zijn immens trots om de eerste volumeautomabrikant in Vietnam te zijn en de eerste om deel te nemen aan een grote internationale motorshow”, zegt de topman van VinFast, James DeLuca.

Het aanbod van VinFast zal zich niet beperken tot twee modellen. Het bedrijf wil zo snel mogelijk een volledig gamma uitbouwen. Dat zal nodig zijn, want het bedrijf wil tegen 2025 elk jaar een half miljoen voertuigen produceren.