Vlaamse premie voor elektrische auto’s flopt

Door: BV

Om de verkoop van elektrische auto’s te stimuleren, introduceerde de Vlaamse overheid twee jaar geleden een premie. Wie als particulier een elektrisch voertuig koopt kan een tegemoetkoming van € 2.000 tot € 4.000 krijgen. Maar er zijn nauwelijks Vlamingen die van de premie gebruik maken, weet De Tijd.

Uit cijfers van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld), blijkt dat tijdens de eerste helft van dit jaar slechts 157 Vlamingen de premie aanvroegen. Goed voor 545.000, terwijl er een jaarlijks budget van € 5 miljoen is begroot. Dit jaar was overigens meer dan € 8 miljoen aan bijstand beschikbaar, want de overschotten van 2017 (toen de premie evenmin op populariteit kon rekenen) werden overgedragen. Er is niettemin geen sprake van een einde aan de steunmaatregelen.

Amper EV’s verkocht

Volgens cijfers van automobielfederatie Febiac werden in België (en dus niet Vlaanderen) tijdens de eerste jaarhelft in het totaal slechts 1.705 EV’s ingeschreven. Dat is amper 0,5% van de markt.