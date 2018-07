€ 75.000 voor een Lamborghini Diablo, wat is hier aan de hand?

Door: BV

Wie een Lamborghini Diablo wil, rekent al snel op een budget van € 200.000. Of meer. En toch staat dit exemplaar voor € 75.000 te koop. Wat is er aan de hand?

Hij is natuurlijk niet echt. Het is een replica. Eén van de betere wellicht, want hij is opgetrokken rond een op maat gemaakt buizenchassis. De koets is in glasvezel, de remmen zijn van een Corvette en onder de kap zit ook een V8 met 300pk van die Amerikaanse sportwagen. De klank zou hem dus kunnen verraden, maar de motor-afdekking zegt wel netjes V12 6.0l.

De verkoper zegt op Craigslist dat er ruim $ 100.000 in de auto kroop en dat er ook nog eens 2000 manuren in gingen zitten. Als je het zo bekijkt, is het een koopje. Er wordt ook beweerd dat met het blote oog het verschil niet te zien is. Wij vermoeden dat een echte Lambo-liefhebber na 5 tellen al in de gaten heeft dat er wat raar ruikt.