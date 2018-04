455pk sterke Corvette voor de Polizei

Door: BV

Het Duitse Ministerie van Transport en de Associatie van autotuners presenteren elk jaar op de motorshow in Essen een model dat in het kader van Tune It! Safe! staat. Veilig tunen dus. In dit geval met een hoop carbon, aangepast lichtmetaal met Hankook-rubbers, zwaailichten en de kleurtjes van de Polizei.

Aan de 6,2l V8 met 455pk en 630Nm (waarmee de Corvette 100km/u in haalt in 4,2 seconden) werd niets aangepast. En wat er nu veiliger is aan deze tuning dan aan andere? Daar hebben we het raden naar.