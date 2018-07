Marchionne te ziek, Mike Manley nieuwe Fiat-baas

Door: BV

Fiat Chrysler kondigde zaterdag het plotse aftreden van de 66-jarige CEO Sergio Marchionne aan. Hij wordt vervangen door Mike Manley, een Brit die de plak zwaait over de Ram en Jeep-merken van de groep.

Te ziek om weer aan het werk te gaan

Het bedrijf zei in een verklaring dat “onverwachte complicaties optraden na een operatie en dat die in recente uren veel slechter werden”. Op de precieze aard van de gezondheidsproblemen wordt niet ingegaan, maar het bedrijf weet wel dat “als een gevolg daarvan Marchionne niet in staat zal zijn om weer aan het werk te gaan”.

Sinds 2004 aan het roer

Marchionne, een Canadees van Italiaanse origine, is één van de best betaalde CEO’s uit de autosector. Sinds 2004 stond hij aan het hoofd van Fiat waar hij niet zelden controversiële beslissingen nam. Hij was ook de architect van de fusie in 2009 tussen het dan zwaar noodlijdende Chrysler en de Italiaanse autobouwer.