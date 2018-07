Autosalon Detroit verhuist naar de zomer

Door: BV

Autosalons hebben het, zo is bekend, niet makkelijk. Almaar meer grote automerken bedanken voor de significante investering die met zo’n beurs gepaard gaat. Ze wijken uit naar technologie-evenementen in een poging om hipper over te komen, of ze kiezen voor evenementen die ze zelf organiseren (en ze de aandacht niet moeten delen). Er is geen enkele grote beurs die ongevoelig is voor die trend. Het Autosalon van Detroit zit in de hoek waar de zwaarste klappen vallen, maar de organisatie neemt nu drastische stappen om exposanten en publiek meer waar voor hun geld te geven.

Naar de zomer

De Detroit Motor Show was een eerder treurige boel omwille van de timing in januari. Dan is het er veelal bar koud en erg donker. Maar de beurs verhuist nu naar de zomer. In 2020 opent het evenement op 8 juni. Dan is het er meestal zonnig en warm. En het betekent ook dat de beurs zichzelf een unieke positie aanmeet, voldoende ver van de herfst- en lente-autoshows.

Ook buiten

Door de nieuwe timing kan de NAIAS (North American International Auto Show), zoals het salon van Detroit officieel heet, ook de ruimte rond de tentoonstellingspaleizen activeren. De organisatoren stellen van alles voor, van eenvoudige displays tot testritten op speciaal daarvoor voorziene circuits. Zelfs livemuziek en ander entertainment moeten kunnen. En er is aan de kosten gedacht. De constructeurs krijgen niet meer dan 3 weken tijd om de beurs op te bouwen. Voorheen was dat 8 weken. Dat betekent dat stands automatisch minder complex en dus goedkoper moeten zijn.