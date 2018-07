Lamborghini Huracan viert 10 jaar Super Trofeo

Door: BV

Lamborghini Squadra Corse viert een decennium Huracan Super Trofeo. En daar hoort deze limited Edition bij. Die is gisteren onthuld in de aanloop van de 24u van Spa-Francorchamps.

Exclusief uitgedost

De Huracan Super Trofeo Evo, die je vanzelfsprekend niet mag gebruiken op de openbare weg, heeft een exclusieve matgrijze buitenkant die contrasteert met glanzende groene accenten op aerodynamische componenten.

Naast die speciale uitdossing heeft de 10e jubileumversie van de raceformule ook ook een "One of Ten" -plak en een certificaat van oorsprong ondertekend door Lamborghini CEO Stefano Domenicali, evenals Lamborghini Chief Technical Officer Maurizio Reggiani en Lamborghini Motorsport-baas Giorgio Sanna. Last but not least, elke eigenaar ontvangt een op maat gemaakt race-pak gemaakt door OMP.

Technisch?

Net als het standaardmodel wordt deze Huracán Super Trofeo Evo aangedreven door een atmosferische 5.2 liter V10-motor die tot 630 pk opwekt. Hij is verbonden met een sequentiële transmissie met zes versnellingen die de achterwielen voedt. Omdat de auto ontworpen is voor het circuit zit er ook een hardcore ophanging met Ohlins-dempers en verstelbare stabilisatorstangen onder. De Super Trofeo Evo is ook uitgerust met een op het dak gemonteerd noodluik en FIA-spec racezitplaatsen met een zes- of zevenpuntsgordel. Andere hoogtepunten zijn een racestuur, een Alcantara-dashboard en 18-inch wielen verpakt in Pirelli P Zero DHD2-banden.

De productie is beperkt tot 10 eenheden.