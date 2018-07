Mercedes presenteert A-Klasse sedan voor Europa

Door: BV

Mercedes blijft het gamma van de nieuwe A-Klasse uitbreiden. De Europese markt heeft de hatchback al achter de kiezen. Nu komt er ook een sedan bij. Die volgt in het kielzog van de A-Klasse sedan voor de Chinese markt. Beide modellen zijn nagenoeg identiek, maar het Europese product is 6cm korter dan het Chinese.

Bijna een vierdeurs coupé

De A-Klasse sedan heeft niet de stoffige, oubollige vormgeving die lange tijd met dit voertuigtype werd vereenzelvigd. In plaats daarvan werd gekozen voor een vorm die dicht aanleunt bij die van de vierdeurs coupé, zoals de Mercedes CLA. Die krijgt daardoor, bij een nakende modelwissel, wellicht een nog expressiever lijnenspel.

De motoren

In het totaal meet de A-Klasse sedan, die wel eens de meest aerodynamische productiewagen van het moment zou kunnen zijn, 4,55m, terwijl hij op een wielbasis van 2,73m rust. De beschikbare aandrijflijnen zijn sterk marktafhankelijk. Reken in elk geval op een A200 met 163pk en 250NM en een A220 met een tweeliter turbomotor met 188pk en 400Nm, naast een A180d met 116pk en 260Nm. Om te beginnen, want het smakenpalet wordt later nog verder uitgebreid.

Met MBUX

Net als de A-Klasse met vijf deuren, is de variant met kofferklep voorzien van het nieuwe MBUX infotainmentsysteem (test hier). De functies ervan moeten weinig of niets onderdoen voor die van de grootste, duurste modellen van het merk. En dat geldt ook voor de vormgeving van de geheel digitale boordplank.

Made in…

De Duitsers assembleren de A-Klasse sedan op een aantal verschillende continenten. De langere Chinese variant wordt lokaal in de buurt van Peking gebouwd. De Amerikaanse markt wordt bediend vanuit een fabriek die samen met de Renault-Nissan-alliantie is opgetrokken in Mexico en Europese exemplaren zullen in het Duitse Rastatt van de band lopen.