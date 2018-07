Mercedes A-Klasse sedan heeft beste luchtweerstand

Door: BV

Tijdens de jaren tachtig was de autosector al eens geobsedeerd door luchtweerstand. Binnen de kortste tijd claimden merken de meest ridicule waarden van hun nieuwe modellen. Tegenwoordig is Cx of Cd weer helemaal terug. Dat gaat immers hand in hand met de uitstoot- en verbruiksobsessie. En als je het aan Mercedes vraagt, dan is de nieuwe A-Klasse sedan de beste auto die er te vinden is. Dat model laat een Cd-waarde van slechts 0,22 optekenen.

Onderzijde

Het is een doorgedreven zin voor detail die bovenstaand resultaat mogelijk maakt. Zichtbare details, ja, maar vooral onzichtbare aanpassingen. Zo heeft de compacte sedan een bijna volledig vlakke onderkant waar de motorruimte, de vloerpan, de delen rond de achteras en de diffuser aerodynamisch geoptimaliseerd werden.

Productie van start

De A-Klasse Sedan gaat in productie in de fabriek van Aguascalientes in Mexico en in Rasttatt in Duitsland.