Nieuwe Aston Martin Vanquish wordt hypercar met middenmotor

Door: BV

Aston Martin introduceerde onlangs de DBS Superleggera. En daarmee ging de Vanquish-type-aanduiding meteen naar de bank. Maar volgens recente verslaggeving zal die daar niet lang zitten. De naam Vanquish zal immers worden gebruikt voor de nieuwe aankomende sportwagen met middenmotor voor het merk. Officiële bevestiging daarvoor rolde net niet van de tongen van de vertegenwoordigers van het merk.

Concurrent voor

De nieuwe Aston wordt ontwikkeld als concurrent voor de McLaren 720S, Ferrari 488 GTB of Lamborghini Huracan. De Britten willen de lessen die ze met de Valkyrie (foto) geleerd hebben in de praktijk brengen en beloven niets minder dan de mooiste auto uit z’n segment.

Met V8 van Mercedes-AMG

De naam Vanquish werd voor het eerst toegepast in 2001. Het was een grote broer van de DB7. En recent werd die opnieuw opgediept voor model op basis van de DB9. Beiden hadden een V12 aan boord maar de nieuwe Vanquish zal naar verwachting aangedreven worden door een 4-liter V8 met vier turbo’s van Mercedes-AMG. Het wordt meteen de eerste keer dat iemand die V8 centraal monteert. Mercedes-Benz legt de motor in de C-Klasse, E-Klasse, S-Klasse, G-Klasse, GLC en zelfs de AMG GT, maar die ligt altijd voorin. Een Mercedes-AMG-centrale met 12 cilinders wordt wél centraal ingeplant, maar dat is bij Pagani, waar die de Huayra aandrijft.